Consultazioni governo | cosa sta progettando dietro alle quinte Francheschini

Leggi su urbanpost

(Di martedì 2 febbraio 2021) Conte o non Conte, quello che è emerso durante questesuldimissionario è che un confronto con Matteo Renzi non si può evitare. Oggi si chiuderanno le riunioni, e Roberto Fico è atteso al Colle con un nome da proporre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non si esclude, tuttavia, che possa chiedere altre 24 ore per prendere una decisione, visto che al momento un accordo sul tema della Giustizia sembra essere ancora molto lontano. Così come pare essere un tema piuttosto caldo anche quello del Recovery Fund. Un ruolo fondamentale, poi, sembra lo stia ricoprendo Dario Franceschini per la creazione di questo nuovo, “il più abile a tessere accordi”. >> Leggi anche: Crisitotoministri, fonti M5s: «Sorprendono veti sui nomi», chi entra e chi ...