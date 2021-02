Consiglio regionale della Lombardia boccia mozione sfiducia a Fontana (Di martedì 2 febbraio 2021) Con 47 voti contrari e 30 favorevoli, su 77 presenti, l’aula del Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta, Attilio Fontana. Uno scroscio di applausi si è levato dai banchi della maggioranza, al grido di ‘Fontana! Fontana!’. fmo/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Con 47 voti contrari e 30 favorevoli, su 77 presenti, l’aula delhato ladinei confronti del presidenteGiunta, Attilio. Uno scroscio di applausi si è levato dai banchimaggioranza, al grido di ‘!’. fmo/vbo/r su Il CorriereCittà.

