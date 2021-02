Coniugi rapinati e aggrediti in casa da baby gang | arrestati 2 minorenni napoletani

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –inda ragazzini, che li hanno sorpresi, li hanno quindifisicamente, utilizzando anche un cacciavite ed infine li avrebbero derubati. Una rapina brutale quella avvenuta nella notte tra domenica e lunedì all’interno di un’abitazione a Capua, in provincia di Caserta. Due, di 17 e 15 anni, sono statidai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Capua in flagranza di reato per rapina in concorso. I due, entrambi residenti a Napoli, erano in compagnia di altri due complici che sono riusciti a scappare, rendendosi irreperibili. I Carabinieri, allertati dalla Centrale operativa della compagnia di Capua, sono intervenuti sul posto in via Fuori Porta Roma, riuscendo a bloccare due dei quattro aggressori. A ...