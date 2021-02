Confindustria Assoimmobiliare | Rovere | affermazioni Visco sulla tassazione “non veritiere”

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Prendiamo atto con profondo sconcerto di quanto dichiarato da Vincenzoin merito allain vigore sugli immobili”. Così la Presidente di, Silvia, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Vincenzonell’Audizione di ieri presso le Commissioni Riunite Finanze di Camera e Senato. “La realtà dei fatti si discosta in modo netto dalle opinioni che ha ripetutamente espresso, visto che il settore immobiliare non può essere considerato ‘sotto-tassato‘. Si tratta dinone riconducibili a un approccio ideologico, senza alcun riscontro oggettivo nelle serie storiche”, ha detto la presidente dell’associazione citando i dati del MEF in merito all’imposta patrimoniale ...

