Con la crisi di governo salta l’uscita del libro “Rocco Casalino | autobiografia di un portavoce”

(Di martedì 2 febbraio 2021)di, stop aldiCon lapoliticadeldi. Ildel premier Giuseppe Conte stava proprio per sbarcare in libreria con la sua primadal titolo, Il. Il volume, edito da Piemme, sarebbe dovuto uscire il 23 febbraio al prezzo di 17 euro, come anticipato da Giornalettismo, ma la storia “di uno degli uomini più decisivi degli ultimi anni” dovrà attendere che si risolva lasul destino di Conte. Racconti, segreti sulla sua vita dentro e fuori la politica partendo proprio dalla Puglia, ...

CarloCalenda : Non ho condiviso la scelta di dar vita al Governo, ma posso comprendere chi aveva un pensiero diverso. Ma ora tutti… - FratellidItalia : ?? È IL GOVERNO PIÙ PAZZO DEL MONDO?? Hanno litigato, hanno paralizzato il Paese, hanno aperto una crisi e adesso ca… - chetempochefa : 'Trovo abbastanza sorprendente che, nel mezzo di una crisi di governo, il segretario di un partito trovi il tempo d… - GranchiTatiana : #Amalfi crisi di governo, covid19, senza vaccini e con l’italia che si sgretola..?? - DanijlMarkovic : @il_Malpensante Ma davvero riuscite a difendere uno che ha avuto una crisi epilettica per un fallo di gioco e che d… -

Ultime Notizie dalla rete : Con crisi

Ma anche la gestione delladi governo ha inciso sulla sua decisione. " Alla mia decisione ha contribuito anche il triste spettacolo di queste ultime settimaneil tentativo di compravendita ...Come riporta Adnkronos, l'esponente delle Sardine ha sottolineato che Renzi si sente investito da un mandato celeste e sta interpretando questadi governo come la battaglia di Armaghedon, "...Nel 2020 il Pil corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell’8,9%, mentre per il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi la riduzione è stata dell’8,8% (nel 2020 vi sono state 2 giornate la ...Crisi di governo, stop al libro di Rocco Casalino. Con la crisi politica salta l’uscita del libro di Rocco Casalino. Il portavoce del premier Giuseppe Conte stava proprio per sb ...