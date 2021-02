Cominciano le vaccinazioni tra i palestinesi, poche le dosi disponibili (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono cominciate le vaccinazioni anche tra i palestinesi dei Territori occupati. La ministra della sanità Mai Alkaila ieri ha ricevuto, per prima, una dose del vaccino Moderna di cui lunedì il ministero della sanità dell’Anp aveva ottenuto 2.000 fiale. Nei prossimi giorni i palestinesi riceveranno 5.000 dosi del russo Sputnik V e altre 37mila dosi dal programma Covax dell’Oms. In futuro, ma non si sa bene quando, arriverà il vaccino AstraZeneca. Una parte delle dosi sarà inviata a Gaza. La … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono cominciate leanche tra idei Territori occupati. La ministra della sanità Mai Alkaila ieri ha ricevuto, per prima, una dose del vaccino Moderna di cui lunedì il ministero della sanità dell’Anp aveva ottenuto 2.000 fiale. Nei prossimi giorni iriceveranno 5.000del russo Sputnik V e altre 37miladal programma Covax dell’Oms. In futuro, ma non si sa bene quando, arriverà il vaccino AstraZeneca. Una parte dellesarà inviata a Gaza. La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

