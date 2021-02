Come partecipare alla raccolta fondi per la figlia della coppia precipitata nel vuoto (Di martedì 2 febbraio 2021) “Regaliamo un futuro a loro figlia”. Gli amici di Fabrizio Martino Marchi e Valeria Coletta, morti domenica scorsa dopo essere precipitati nel vuoto per più di 200 metri nei presi del passo della Presolana, in provincia di Brescia, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per la figlia delle vittime. La bambina, che ha solamente 5 anni, ha assistito alla tragedia. La raccolta è attiva sulla piattaforma GoFundMe: in poco più di 24 ore sono stati raccolti più di 182 mila euro da oltre 4 mila persone. Brescia, genitori caduti nel vuoto: raccolta fondi per la figlia La piattaforma consente di mantenere l’anonimato al momento della donazione. Gli importi sono vari, si va ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) “Regaliamo un futuro a loro”. Gli amici di Fabrizio Martino Marchi e Valeria Coletta, morti domenica scorsa dopo essere precipitati nelper più di 200 metri nei presi del passoPresolana, in provincia di Brescia, hanno deciso di lanciare unaper ladelle vittime. La bambina, che ha solamente 5 anni, ha assistitotragedia. Laè attiva sulla piattaforma GoFundMe: in poco più di 24 ore sono stati raccolti più di 182 mila euro da oltre 4 mila persone. Brescia, genitori caduti nelper laLa piattaforma consente di mantenere l’anonimato al momentodonazione. Gli importi sono vari, si va ...

