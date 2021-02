Colpo di scena Villas-Boas | “Mi dimetto In disaccordo con la politica del club Non volevo Ntcham”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Andrénon è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia. Lo ha annunciato lo stesso manager portoghese in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lens fra lo stupore generale: “Ho presentato le mie dimissioni dicendo che non ero d’accordo con lasportiva. Non voglio niente dall’OM. Non voglio i soldi., per esempio, è un giocatore a cui avevo detto di no. Non era sulla nostra lista e ho scoperto del suo arrivo scorrendo le notizie”. Foto:Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Clamoroso a Marsiglia, André Villas - Boas ha rassegnato le dimissioni: in corsa per la panchina ci sono anche tre italiani Giornata concitata in Ligue 1, con clamorosodiin panchina. In mattinata, infatti, André Villas - Boas ha annunciato in conferenza stampa di aver consegnato le dimissioni da tecnico dell'Olympique Marsiglia. 'Avevo esplicitamente ...Unstudiato: un sopralluogo qualche giorno prima dele il giorno stesso l'assenza dal ... ce n'era una in casa, posizionata in un punto nascosto ma strategico per riprendere tutta la. ...Prosegue l'appuntamento di successo con la Serie TV Mina Settembre che vede protagonista Serena Rossi. Settimana dopo settimana la trama diventa sempre più interessante e piena di colpi di scena per l ...È ancora in corso la seduta di consiglio comunale dedicata al bilancio di previsione. Assente il sindaco Cateno De Luca , a rappresentare l’amministrazione ...