Colpo alla mafia, 23 arresti: c'è anche il mandante dell'omicidio Livatino (Di martedì 2 febbraio 2021) PALERMO – Operazione antimafia dei carabinieri del Ros con il supporto dei Comandi provinciali di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta: 23 i fermati nell'ambito di una inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo contro Cosa nostra e Stidda. In azione anche i militari del 12esimo Reggimento Sicilia, dello 'squadrone' eliportato 'Cacciatori Sicilia' e del nono Nucleo elicotteri. Tra le accuse, a vario titolo, quelle di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale e tentata estorsione. L'operazione è stata denominata 'Xydi'.

