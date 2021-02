Clubhouse | il nuovo social a cui tutti vogliono essere invitati | cos’è e come funziona

NicolaPorro : ?? La #crisidigoverno è un gioco dell'oca, #Renzi mira al pieno di poltrone, i 25 anni del Foglio, la sorpresa del n… - erminiosinni : Sono stato finora nella room Talk del nuovo Social #clubhouse aperta da un moderatore esemplare @iosonocarrara Tra… - Amorne_1979 : Clubhouse ed Elon Musk: ecco cosa ha detto durante la chiacchierata audio sul nuovo social - - AndreaCervone : RT @theredmari: In questo articolo ho raccolto tutte le informazioni utili per muovere i primi passi nel mondo di #Clubhouse ?? https://t.co… - theredmari : In questo articolo ho raccolto tutte le informazioni utili per muovere i primi passi nel mondo di #Clubhouse ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse nuovo

Un ritorno alle origini. Niente filtri, colori abbaglianti, reel, balletti in sincrono. Niente trucco niente inganno al centro di, ilsocial network nato lo scorso marzo per mano di Paul Davison e Rohan Seth ex Pinterest e Google, e alla ribalta in questi giorni grazie al suo utente più famoso, Elon Musk, l'...Una scheda per capire cos'è e come funzionaIl nuovo Social network Clubhouse sta spopolando sempre più: come funziona ed in cosa consiste. Tutte le caratteristiche ed i vip iscritti ...Cos'è. Un social network basato su streaming audio, dalle conferenze ai concerti fino ai talk show e agli spettacoli. Di chi è. E' stato fondato nel 2020 da due ex ingegneri di Google, Paul Davison e ...