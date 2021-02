Clubhouse, ecco in cosa consiste il social del momento (Di martedì 2 febbraio 2021) Ne avete sentito parlare? L’ultimo social, sì l’ennesimo, si chiama Clubhouse. Dopo Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram c’è una nuova piattaforma di condivisione. Questa volta non si una direttamente la propria immagine ma solo la propria voce per parlare di tematiche di vario genere. Il social viene, inevitabilmente dagli Stati Uniti e sta iniziando, pian piano, a prendere piede anche in Italia, per ora solo per i sistemi iOS. È una sorta di Telegram (altro social molto discusso) basato solo sui messaggi: in questo caso ci sono stanze in cui si affrontano i temi più disparati e in cui gli utenti vengono invitati a “entrare” Ogni profilo corrisponde a un numero di telefono e i singoli utenti indicano i propri interessi e quindi vengono indicizzati verso le stanze in cui entrare in base ai propri gusti; si possono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Ne avete sentito parlare? L’ultimo, sì l’ennesimo, si chiama. Dopo Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram c’è una nuova piattaforma di condivisione. Questa volta non si una direttamente la propria immagine ma solo la propria voce per parlare di tematiche di vario genere. Ilviene, inevitabilmente dagli Stati Uniti e sta iniziando, pian piano, a prendere piede anche in Italia, per ora solo per i sistemi iOS. È una sorta di Telegram (altromolto discusso) basato solo sui messaggi: in questo caso ci sono stanze in cui si affrontano i temi più disparati e in cui gli utenti vengono invitati a “entrare” Ogni profilo corrisponde a un numero di telefono e i singoli utenti indicano i propri interessi e quindi vengono indicizzati verso le stanze in cui entrare in base ai propri gusti; si possono ...

