Clubhouse è l’app del momento: di cosa si tratta e dove scaricarla (Di martedì 2 febbraio 2021) Nelle ultime settimane, sta letteralmente spopolando Clubhouse. Ecco di cosa si tratta e dove scaricarla Il 2021 è iniziato dando il benvenuto a quella che è già l’app del momento: stiamo parlando di Clubhouse. Software creato da Alpha Exploration, è letteralmente esploso nelle ultime settimane e sta registrando un numero di utenti giornalieri da capogiro. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Nelle ultime settimane, sta letteralmente spopolando. Ecco disiIl 2021 è iniziato dando il benvenuto a quella che è giàdel: stiamo parlando di. Software creato da Alpha Exploration, è letteralmente esploso nelle ultime settimane e sta registrando un numero di utenti giornalieri da capogiro. L'articolo proviene da Inews.it.

CorriereCitta : #ClubhouseDown, l'app non funziona: ecco cosa sta succedendo - mariowide : Fino a oggi non ne conoscevo nemmeno l'esistenza ma, grazie al buon @RudyBandiera, ho appeso dell'esistenza della n… - TuttoAndroid : Elon Musk genera un curioso caso di omonimia per l’app Clubhouse - gayit : Cosa è Clubhouse, l'app social del momento - e_gad92 : Quanto hype ha creato #ClubHouse? L’entrata a questa app mi fa pensare alla parola d’ordine Fidelio di Eyes Wide Shut -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse l’app Banche e derivati: a rischio 4 miliardi per la truffa del petrolio «scomparso» Il Sole 24 ORE