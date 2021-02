Claudia Gerini è il ritratto della bellezza, spettacolari le calze FOTO (Di martedì 2 febbraio 2021) Claudia Gerini pubblica FOTO stupende su Instagram, alla sua età è ancora meravigliosa L’attrice Claudia Gerini (Getty Images)Classe 1971, di origine romana, Claudia Gerini all’età di cinquant’anni è ancora una delle donne italiane più belle. La maggior parte dell’opinione pubblica la ricorda nei film di Carlo Verdone, a partire da Viaggi di nozze fino a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021)pubblicastupende su Instagram, alla sua età è ancora meravigliosa L’attrice(Getty Images)Classe 1971, di origine romana,all’età di cinquant’anni è ancora una delle donne italiane più belle. La maggior parte dell’opinione pubblica la ricorda nei film di Carlo Verdone, a partire da Viaggi di nozze fino a L'articolo proviene da YesLife.it.

OfficialASRoma : ??????? Andrea, Martina, Fabrizio e Giordana come commentatori d'eccezione del gol di Calafiori contro lo Young Boys… - MariannaCardini : RT @canyamanitalian: Instagram story di Claudia Gerini che ci regala una foto sul set della pasta De Cecco con il nostro Can ? Ma quanto… - MariannaCardini : RT @LeRagazzediCY: Repost @/Claudia Gerini Ho finito il materiale fotografico con Can.... ??a tutto il suo popolo di fans che mi chiede di… - mrvanni : uè @frankmatano ti hanno già detto che in questo spot della pasta, quando claudia gerini dice:'carbonara per tutti!… - Nadinetheuniss2 : RT @canyamanitalian: Instagram story di Claudia Gerini che ci regala una foto sul set della pasta De Cecco con il nostro Can ? Ma quanto… -