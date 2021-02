Cittadina senza medico | l’ordinanza della sindaca | “Vietato ammalarsi”

kalyaMail : RT @Comeunavela: @SuaPutinita @kalyaMail Io voglio tornare ad essere libera cittadina senza orari. - Comeunavela : @SuaPutinita @kalyaMail Io voglio tornare ad essere libera cittadina senza orari. - garum73 : @cicap Lo stesso tema ha tenuto banco sui social della mia cittadina quando c'è stato il primo lockdown forte, senz… - aladinae12 : @Che_Jordan @MamolkcsMamol Ovvio, glistudi sono come la bussola nella propria cittadina, mica andrai in giro senza? - Moonlightshad1 : @GenCar5 Blocco sempre quelli che menzionano, se voglio dire qualcosa a qualcuno lo faccio da sola. Da cittadina, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadina senza

L'Unione Sarda.it

Per Cristina Ponzanelli, primadi Sarzana, 'non è accettabile e non dovrebbero mai ... 'Siamo orgogliosi di quello che facciamo per i nostri cittadini, ma è sempre più frustrante,fondi ...... che tanto ci addolora, per tutto quello che i Musei rappresentano nella nostra, in ... per permettere future esposizioni al pubblicorischi nelle movimentazioni e con la giusta e ...Sempre più drammatica la situazione della mancanza di medici di base in Sardegna. Anche Nule, centro del Goceano di 1350 abitanti, da giorni risulta totalmente scoperto da questo essenziale servizio.Savona – Liliana Segre è diventata cittadina onoraria di Savona. La proposta era arrivata a inizio dello scorso anno, per volontà del sindaco Ilaria Caprioglio. Martedì la risposta della senatrice a v ...