Ciclismo | annullata la Vuelta Ciclista Internacional a la Comunidad de Madrid

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ennesima cancellazione in una stagione che, ovviamente a causa della pandemia, per ilsu strada è ricca di difficoltà. Oggi è arrivata l’ufficialità che in Spagna, dal 6 al 9 maggio, non si disputerà laa lade. Queste le parole della Federación Madrileña de(FMC): “La grave situazione sanitaria ha avuto una grande incidenza sulla nostra comunità e rende impossibile dar vita alla corsa con le necessarie garanzie per i corridori, il personale delle squadre e tutti gli operatori impegnati nell’organizzazione”. Foto: Valerio Origo

Ennesima cancellazione in una stagione che, ovviamente a causa della pandemia, per il ciclismo su strada è ricca di difficoltà. Oggi è arrivata l'ufficialità che in Spagna, dal 6 al 9 maggio, non si d ...