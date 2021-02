Ci siamo, è il Giorno della marmotta (Di martedì 2 febbraio 2021) Sarà un Giorno della marmotta un po’ speciale quello di oggi: come da tradizione, alle 7 ora locale (le 13 in Italia), la marmotta Phil verrà fatta uscire dalla sua tana a Punxsutawney, in Pennsylvania; se vedrà la sua ombra e rientrerà nella tana, perché la giornata è soleggiata, l’inverno durerà altre sei settimane. Se invece rimarrà fuori, non vedendo la propria ombra, l’inverno finirà prima. Inutile dire che non c’è alcuna spiegazione scientifica a tutto questo: si tratta di una tradizione portata nel paese da popoli emigrati di origine germanica, arrivati in quei territori agli inizi dell’Ottocento, che mantennero buona parte delle usanze legate alla cosiddetta meteorognostica, ovvero l’interpretazione di fenomeni non scientifici basati su segni ed eventi naturali per prevedere il meteo. Il Giorno ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) Sarà unun po’ speciale quello di oggi: come da tradizione, alle 7 ora locale (le 13 in Italia), laPhil verrà fatta uscire dalla sua tana a Punxsutawney, in Pennsylvania; se vedrà la sua ombra e rientrerà nella tana, perché la giornata è soleggiata, l’inverno durerà altre sei settimane. Se invece rimarrà fuori, non vedendo la propria ombra, l’inverno finirà prima. Inutile dire che non c’è alcuna spiegazione scientifica a tutto questo: si tratta di una tradizione portata nel paese da popoli emigrati di origine germanica, arrivati in quei territori agli inizi dell’Ottocento, che mantennero buona parte delle usanze legate alla cosiddetta meteorognostica, ovvero l’interpretazione di fenomeni non scientifici basati su segni ed eventi naturali per prevedere il meteo. Il...

