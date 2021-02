Chiuso il mercato: Kovalenko all’Atalanta, Reynolds alla Roma (Di martedì 2 febbraio 2021) Ultima giornata scoppiettante per il mercato invernale di serie A. Ufficiale l'arrivo di Mandragora al Torino. L`Hertha Berlino ha annunciato l`acquisto di Sami Khedira dalla Juventus con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web. Sassuolo al fotofinish: è fatta per Yeferson Paz. Il terzino 2002 Under 23 colombiano in arrivo in Italia. Il Parma, attraverso il sito della Lega, ha annunciato di aver acquisto Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco. La Fiorentina ha depositato in Lega il contratto di Rosati portiere che arriva dal Torino. Due ufficialità in casa Bologna: quella della cessione di Paz al Kayserispor e quella di Urbanski (proveniente dal Lechia Gdansk) in rossoblù. Christian Maggio ha rescisso il proprio contratto con il Benevento. La notizia era arrivata già nel weekend, ora è ufficiale tramite il comunicato del club sul proprio sito ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 febbraio 2021) Ultima giornata scoppiettante per ilinvernale di serie A. Ufficiale l'arrivo di Mandragora al Torino. L`Hertha Berlino ha annunciato l`acquisto di Sami Khedira dJuventus con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web. Sassuolo al fotofinish: è fatta per Yeferson Paz. Il terzino 2002 Under 23 colombiano in arrivo in Italia. Il Parma, attraverso il sito della Lega, ha annunciato di aver acquisto Joshua Zirkzee dal Bayern Monaco. La Fiorentina ha depositato in Lega il contratto di Rosati portiere che arriva dal Torino. Due ufficialità in casa Bologna: quella della cessione di Paz al Kayserispor e quella di Urbanski (proveniente dal Lechia Gdansk) in rossoblù. Christian Maggio ha rescisso il proprio contratto con il Benevento. La notizia era arrivata già nel weekend, ora è ufficiale tramite il comunicato del club sul proprio sito ...

