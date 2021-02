Chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio dopo Conte? Ipotesi e toto-nomi (Di martedì 2 febbraio 2021) Una crisi di governo in piena emergenza sanitaria e il Premier Conte che il 26 gennaio scorso, dopo aver ottenuto una maggioranza non assoluta al Senato e alla Camera, ha presentato le sue dimissioni. Subito sono partite le consultazioni con il Capo dello Stato che ha ascoltato le ragioni delle varie forze politiche, prima di convocare il Presidente Roberto Fico al Quirinale. Sergio Mattarella, proprio a quest’ultimo, venerdì scorso ha conferito un mandato esplorativo per verificare l’attuale maggioranza e, entro oggi, martedì 2 febbraio, Fico dovrà riferire se ci sia o meno la disponibilità di continuare con il Premier Conte. Chi sarà il nuovo Presidente del Consiglio dopo Conte? Tutte le Ipotesi C’è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Una crisi di governo in piena emergenza sanitaria e il Premierche il 26 gennaio scorso,aver ottenuto una maggioranza non assoluta al Senato e alla Camera, ha presentato le sue dimissioni. Subito sono partite le consultazioni con il Capo dello Stato che ha ascoltato le ragioni delle varie forze politiche, prima di convocare ilRoberto Fico al Quirinale. Sergio Mattarella, proprio a quest’ultimo, venerdì scorso ha conferito un mandato esplorativo per verificare l’attuale maggioranza e, entro oggi, martedì 2 febbraio, Fico dovrà riferire se ci sia o meno la disponibilità di continuare con il Premier. Chiildel? Tutte leC’è ...

ovvero non sarà più necessario parlarne: semplicemente, qualcosa di drammaticamente rilevante sarà ... gli sconti e la priorità nell'iscrizione garantite a chi proviene dalle università e dalle ...

