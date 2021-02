Chi è Mario Draghi | economista ed ex presidente della Banca centrale europea

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nato a Roma nel 1947, ha conseguito la laurea in Economia all’Università “La Sapienza”, per poi proseguire la sua formazione presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. Professore...

Draghi - nato a Roma il 3 settembre 1947 - si è laureato all'università La Sapienza di Roma, per poi ottenere un dottorato in Economia al Massachusetts Institute of Techonology. Dopo essere ...... Sergio Mattarella, prima della convocazione per domani al Quirinale diDraghi. Ore 21.01 - ...ha cominciato a mettere veti è Renzi,che ha posto davanti all'interesse del Paese l'interesse ad ...L'italiano che ha salvato l'Europa dovrà ora essere in grado, con il suo prestigio, di coagulare una solida maggioranza parlamentare ...È stato a capo della Banca centrale europea e della Banca d'Italia, ha salvato con tre parole — «whatever it takes» — la moneta unica ...