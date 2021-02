ItaSportPress : Chelsea, carica Azpilicueta: 'Con Tuchel siamo ripartiti da zero. Abbiamo ancora mezza stagione e siamo ambiziosi'… - Masinen : (10/15) Chelsea spagnolo: Di Matteo dura in carica solamente otto mesi, ed al suo posto arriva Rafa Benitez. Con lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea carica

ItaSportPress

... finché poi, in alto a destra, appare anche la segnalazione che ladella batteria dell'iPad ... Qualche giorno fa, Hillary eClinton hanno annunciato la volontà di produrre una serie ...I Los Angeles Lakers di LeBron James , campioni in, hanno ricominciato la stagione in testa ...per non perdere anche gli altri big match come Manchester City - Tottenham (13 febbraio) e-...La Juventus pensa già al sostituto di Szczesny: occasione Kepa dal Chelsea. Ecco tutte le cifre e i dettagli. La Juventus di Andrea Pirlo è in buone mani. Szczesny, infatti, si ..."Sono qui per Maldini: quando mi ha chiamato ero un po' sorpreso. Al Milan hanno giocato tanti grandi difensori come Paolo, Nesta e Baresi. Voglio fare parte della storia di questo club, fin da subito ...