Chelsea | Abramovich promette maggiori fondi contro il razzismo

In Premier League, negli ultimi giorni, si sa assistendo ad un evento vergognoso: molti giocatori, infatti, sono stati vittime di attacchi a sfondo razziale sui loro profili social. L'ultimo giocatore colpito dall'odio online è Reece James del Chelsea, dopo che nei giorni scorsi ad essere attaccati erano stati Martial e Tuanzebe del Manchester United e Sawyers del West Bromwich. Tutto questo pochi giorni dopo la Giornata della Memoria. Ma Abramovich non ha perso tempo e ha agito subito per far sentire la propria vicinanza ai propri giocatori, dando un segnale a tutto il sistema. Il patron del Chelsea infatti ha fatto recapitare ad ciascun giocatore della propria squadra una lettera in cui sottolinea che non ci deve essere spazio per nessun tipo di discriminazione, tanto nel club, quanto nella società. Per cui ha annunciato l'aumento ...

