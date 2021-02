Che sconquasso! Gelo o no, Febbraio è Inverno, mese peggiore della stagione (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ cominciato Febbraio. Per molti è l’ultimo, vero mese invernale, per noi no. C’è marzo, non scordiamocelo, un marzo che stiamo provando a inquadrare dal punto di vista meteo climatico e che quest’anno potrebbe riservare sorprese incredibili. Ma avremo modo di parlarne approfonditamente. Ora concentriamoci su Febbraio, perché come detto le manovre atmosferiche in atto sono potenti. Anzi, potentissime… Cerchiamo di andare oltre lo sguardo sull’Italia, cerchiamo di ampliare il campo di osservazione all’Europa (e non solo). Sì, perché i modelli previsionali continuano, ormai da giorni, a individuare l’espansione dell’Anticiclone russo siberiano. Una bomba d’aria gelida potrebbe letteralmente esplodere sull’Europa centro settentrionale, di quelle che non si vedevano da tempo. Chi ha dato un’occhiata alle mappe termiche avrà notato ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ cominciato. Per molti è l’ultimo, veroinvernale, per noi no. C’è marzo, non scordiamocelo, un marzo che stiamo provando a inquadrare dal punto di vista meteo climatico e che quest’anno potrebbe riservare sorprese incredibili. Ma avremo modo di parlarne approfonditamente. Ora concentriamoci su, perché come detto le manovre atmosferiche in atto sono potenti. Anzi, potentissime… Cerchiamo di andare oltre lo sguardo sull’Italia, cerchiamo di ampliare il campo di osservazione all’Europa (e non solo). Sì, perché i modelli previsionali continuano, ormai da giorni, a individuare l’espansione dell’Anticiclone russo siberiano. Una bomba d’aria gelida potrebbe letteralmente esplodere sull’Europa centro settentrionale, di quelle che non si vedevano da tempo. Chi ha dato un’occhiata alle mappe termiche avrà notato ...

