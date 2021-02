Champions League | ecco la lista della Juventus per la fase ad eliminazione

juventusfc : La lista dei bianconeri per la seconda fase della #UCL ? - FBiasin : Molti commenti su #Eriksen che 'è stato bravo ma ieri era facile, va rivisto in match più probanti'. - Miglior cen… - ZZiliani : La FJGC apre un'inchiesta sulla rissa a base di insulti tra #Ibra e #Lukaku e aspetta, con calma, le carte dell'UEF… - AllAroundnet : Basketball Champions League Playoffs 2020-21: svoltosi il sorteggio e Dinamo Sassari - yoshi5477 : RT @juventusfc: La lista dei bianconeri per la seconda fase della #UCL ? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

Sta per ripartite la, che per la Juve si traduce nell'andata degli ottavi di finale contro il Porto, in programma martedì 17 febbraio in Portogallo. Il ritorno si giocherà a Torino il 9 marzo. Nella lista ...Commenta per primo La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista per la fase a eliminazione diretta di: 1 Szczesny, 3 Chiellini, 4 de Ligt, 5 Arthur, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 9 Morata, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 McKennie, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 22 Chiesa, 25 Rabiot, 28 ...Musacchio e Lulic sono i nuovi ingressi nella lista UEFA presentata dalla Lazio: Inzaghi lascia fuori Anderson e l'infortunato Luiz Felipe ...Ad eccezione di Portanova, ceduto al Genoa, la lista presentata per la Champions è la stessa della prima parte di stagione.