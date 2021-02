Cervia si conferma capitale dello sport con il campionato di triathlon sprint

(Di martedì 2 febbraio 2021) CERVIA – Cervia si conferma capitale del triathlon in Italia, aggiudicandosi, dopo Ironman Italy Emilia-Romagna, anche il più importante evento della Federazione italiana dello sport multidisciplinare individuale per numero di partecipanti, con oltre 4000 atleti coinvolti. A partire dal 2021, per quattro edizioni, si terrà infatti nella città romagnola anche il campionato italiano di triathlon sprint. L’evento sarà organizzato da Sportur Travel in collaborazione con l’associazione Flipper triathlon, con la Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Cervia e si svolgerà al Fantini Club (spiaggia 182 di Cervia) fino al 2024. La prima edizione è prevista dal 30 settembre al 3 ottobre, le quattro giornate si apriranno con il forum ‘Il triathlon come risorsa turistica’ e proseguiranno con una manifestazione non agonistica dedicata ai ragazzi dai sei ai 13 anni e con la tappa italiana del paratriathlon series. A seguire due giorni di competizioni: il campionato italiano triathlon sprint assoluto maschile e femminile, il campionato Italiano triathlon Sprint U23 maschile e femminile, il campionato italiano triathlon Sprint a staffetta 2+2 ed il trofeo coppa crono triathlon.

