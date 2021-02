Cerca di violentare una volontaria del ‘centro emergenza freddo’ | arrestato 26enne marocchino

(Di martedì 2 febbraio 2021) Si è abbassato i pantaloni e, senza mascherina, ha provato auna donna, una delle volontarie del “centro diurnofreddo” di Latina. Per questo la Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto il giovane, undi origine marocchina, accusato di violenza sessuale. Il tentativo di entrare senza mascherina L’uomo ha tentato di entrare nel centro di diurnofreddo privo di mascherina e per questo motivo è stato fermato da una. Lo straniero per tutta risposta, dopo essersi denudato abbassandosi i pantaloni, si è diretto verso la donna che nel frattempo è fuggita verso una stanza del dormitorio. Ill’ha raggiunta e palpeggiandola con violenza nelle parti intime ha tentato di violentarla. Le grida disperate della donna hanno richiamato ...

