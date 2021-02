Centrodestra diviso: sovranisti verso il no, forzisti per Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) L’appello del presidente della Repubblica rimette in partita il Centrodestra, ma ne rivela le crepe finora nascoste dal no compatto al Conte Ter. Si scrive “governo non politico di alto profilo” ma si legge “maggioranza Ursula”: Giorgia Meloni e Matteo Salvini accarezzano le urne (tolte esplicitamente dal capo da Mattarella) pur rinviando le decisioni al confronto interno; ma Giovanni Toti e buona parte di Forza Italia accolgono con sollievo le dichiarazioni del capo dello Stato. “Un appello a tutte le forze politiche in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non deve identificarsi con alcuna formula politica”. Le parole pronunciate a sera dal presidente della Repubblica con il volto tirato sono quelle che metà del Centrodestra voleva sentire. La “chiamata a raccolta dei migliori” più volte evocata da Silvio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) L’appello del presidente della Repubblica rimette in partita il, ma ne rivela le crepe finora nascoste dal no compatto al Conte Ter. Si scrive “governo non politico di alto profilo” ma si legge “maggioranza Ursula”: Giorgia Meloni e Matteo Salvini accarezzano le urne (tolte esplicitamente dal capo da Mattarella) pur rinviando le decisioni al confronto interno; ma Giovanni Toti e buona parte di Forza Italia accolgono con sollievo le dichiarazioni del capo dello Stato. “Un appello a tutte le forze politiche in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non deve identificarsi con alcuna formula politica”. Le parole pronunciate a sera dal presidente della Repubblica con il volto tirato sono quelle che metà delvoleva sentire. La “chiamata a raccolta dei migliori” più volte evocata da Silvio ...

