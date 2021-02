CDP, mobilitati circa 500 milioni di euro per gli enti della Sardegna negli ultimi due anni (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – negli ultimi due anni Cassa Depositi e Prestiti ha mobilitato in favore degli enti della Sardegna circa 500 milioni di euro. Inoltre, nel corso del 2020, CDP ha rinegoziato i mutui di 85 enti territoriali con un debito residuo complessivo di 829 milioni di euro, liberando così risorse pari a 37 milioni di euro per supportare le amministrazioni nel far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. A sottolinearlo è la stessa istituzione finanziaria italiana in una nota a seguito dell’evento digitale “Spazio PA” dedicato alla Regione. Diversi sono anche gli interventi legati alle infrastrutture portati avanti da CDP nella ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –dueCassa Depositi e Prestiti ha mobilitato in favore degli500di. Inoltre, nel corso del 2020, CDP ha rinegoziato i mutui di 85territoriali con un debito residuo complessivo di 829di, liberando così risorse pari a 37diper supportare le amministrazioni nel far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. A sottolinearlo è la stessa istituzione finanziaria italiana in una nota a seguito dell’evento digitale “Spazio PA” dedicato alla Regione. Diversi sono anche gli intervlegati alle infrastrutture portati avanti da CDP nella ...

Affaritaliani : CDP, mobilitati circa 500 milioni di euro per gli enti della Sardegna in 2anni - DividendProfit : CDP, mobilitati oltre 430 milioni di euro per 2mila imprese del Piemonte - torinoggi : CDP, dall’apertura della sede torinese mobilitati oltre 430 milioni di euro per 2.000 imprese - DividendProfit : CDP, mobilitati oltre 430 milioni di euro per 2mila imprese del Piemonte - OfferteLavoroTO : CDP, dall’apertura della sede torinese mobilitati oltre 430 milioni di euro per 2.000 imprese -