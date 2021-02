Catania, Pecorino ceduto alla Juventus. Tacopina: “Non volevo più avere a che fare con lui” (Di martedì 2 febbraio 2021) La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità.Il Calcio Catania ha comunicato di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Pecorino, a titolo definitivo, alla Juventus. Nato a Catania, l'attaccante classe 2001 è cresciuto proprio nel nostro settore giovanile etneo, concludendo la sua esperienza in maglia rossazzurra con 16 presenze e 5 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.La società bianconera ha acquistato Pecorino per inserirlo prima nella formazione Under 23 e poi, in estate, proverà a fargli respirare l’aria della prima squadra. "L’accordo chiuso con la Juventus era molto diverso da quello proposto al Catania il mese scorso. Hanno corrisposto un importo ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) La notizia era nell'aria, nella giornata di ieri l'ufficialità.Il Calcioha comunicato di averil diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele, a titolo definitivo,. Nato a, l'attaccante classe 2001 è cresciuto proprio nel nostro settore giovanile etneo, concludendo la sua esperienza in maglia rossazzurra con 16 presenze e 5 reti nelle competizioni professionistiche ufficiali.La società bianconera ha acquistatoper inserirlo prima nella formazione Under 23 e poi, in estate, proverà a fargli respirare l’aria della prima squadra. "L’accordo chiuso con laera molto diverso da quello proposto alil mese scorso. Hanno corrisposto un importo ...

