ItaSportPress : Catania, la pagella del mercato e i volti nuovi (video) - - Carmelo_Catania : Strano che un interista faccia le pagelle imparziali sul Milan. Che poi ci si sta concentrando sul giudizio su Ton… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania pagella

...è scritto nelle nostre piattaforme è vero " ha detto Razza durante una conferenza stampa a-... La differenziazione in zone non è una punizione o una, ma un'assunzione comune di ...- "Se il direttore generale del mio assessorato, in maniera un po' forte, ha chiamato tutti ... 'La differenziazione in zone - continua il ministro - non è una punizione o una, ma un'...Consuete pagelle di reparto, a conclusione della partita che il Catania ha vinto contro il Monopoli al “Massimino”. DIFESA, 6.5 Bravo Bunino a trovare il tempo giusto per sorprendere la retroguardia, ...I voti ai protagonisti del match Catania-Monopoli, terminato 3-1 per i siciliani, inerente alla seconda giornata del girone di ritorno. Poche sufficienze piene tra le file dei biancoverdi. Bene Bunino ...