Castelli | un blitz porta a 8 arresti per usura | estorsione | droga e armi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma –, abusiva attivita’ finanziaria, compravendita die spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i reati contestati all’interno di un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone la custodia cautelare in carcere, nei confronti di 8 persone, notificata questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, che hanno condotto le indagini. Le risultanze investigative hanno evidenziato l’esistenza di “un vero e proprio sodalizio criminale tra i vari indagati che si aiutano a vicenda per superare ogni possibile problematica pur di raggiungere il loro intento illecito”. Alle persone arrestate si aggiungono ulteriori 8 soggetti denunciati a piede libero per i medesimi reati. Quattro le vittime accertate di...