Castel Volturno, morto a 2 anni: arrestato il compagno della madre (Di martedì 2 febbraio 2021) Dramma a Castel Volturno, morto a 2 anni per delle lesioni: arrestato il compagno della madre, cosa è accaduto in casa. (screenshot video)Un folle dramma che sicuramente poteva essere evitato si è consumato nelle scorse ore a Castel Volturno, in provincia di Caserta. A finire in manette, un uomo di origine ghanese. L’accusa nei suoi confronti è gravissima: avrebbe ucciso il figlio di appena due anni della sua compagna. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caso Cucchi, la sentenza: “Lo Stato non può disinteressarti di un detenuto” La donna ha portato il bambino in ospedale martedì mattina, ma secondo quanto viene riportato il piccolo è spirato poco dopo. Dagli ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021) Dramma aa 2per delle lesioni:il, cosa è accaduto in casa. (screenshot video)Un folle dramma che sicuramente poteva essere evitato si è consumato nelle scorse ore a, in provincia di Caserta. A finire in manette, un uomo di origine ghanese. L’accusa nei suoi confronti è gravissima: avrebbe ucciso il figlio di appena duesua compagna. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caso Cucchi, la sentenza: “Lo Stato non può disinteressarti di un detenuto” La donna ha portato il bambino in ospedale martedì mattina, ma secondo quanto viene riportato il piccolo è spirato poco dopo. Dagli ...

occhio_notizie : ???? ULTIMA ORA - larampait : #Bambino di 2 anni ucciso nel #Casertano: fermato compagno della madre - NYbrooklyn_nets : Le notizie che non vorresti mai leggere ??. Castel Volturno, bimbo di due anni morto per lesioni: fermato compagno d… - neifatti : Castel Volturno, bimbo di due anni morto per lesioni: fermato compagno della madre - cn1926it : #Napoli, qui #CastelVolturno: le ultime novità in vista del match di domani contro l’#Atalanta! #NapoliAtalanta… -