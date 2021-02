Castagnini: “No opportunità per migliorarci, la verità su Di Gaudio. Boscaglia, critiche e risultati, vi dico tutto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Una sessione di calciomercato asfittica, opaca e deludente. Desolatamaente in linea con il percorso agonistico ed i risultati in campionato fin qui ottenuti.Il Palermo di proprietà di Hera Hora, guidato sul piano dirigenziale dall’amministratore Rinaldo Sagramola con l’ausilio di Renzo Castagnininell’ambito della direzione sportiva, non ha fatto registrare particolari sussulti in sede di finestra invernale della campagna trasferimenti.L’unico tassello aggiunto al mosaico è stato il centrocampista, ex Reggina, Francesco De Rose. Il classe 1987 è certamente un profilo in grado di apportare personalità, esperienza e geometrie in zona nevralgica, fornendo un contributo significativo alla causa rosanero. Tuttavia, il verdetto insindacabile del campo, con i relativi riflessi in classifica, avrebbe suggerito interventi ben più massicci e sostanziali, mirati ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Una sessione di calciomercato asfittica, opaca e deludente. Desolatamaente in linea con il percorso agonistico ed iin campionato fin qui ottenuti.Il Palermo di proprietà di Hera Hora, guidato sul piano dirigenziale dall’amministratore Rinaldo Sagramola con l’ausilio di Renzonell’ambito della direzione sportiva, non ha fatto registrare particolari sussulti in sede di finestra invernale della campagna trasferimenti.L’unico tassello aggiunto al mosaico è stato il centrocampista, ex Reggina, Francesco De Rose. Il classe 1987 è certamente un profilo in grado di apportare personalità, esperienza e geometrie in zona nevralgica, fornendo un contributo significativo alla causa rosanero. Tuttavia, il verdetto insindacabile del campo, con i relativi riflessi in classifica, avrebbe suggerito interventi ben più massicci e sostanziali, mirati ...

