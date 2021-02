Caso Navalny, l’oppositore rischia fino a tre anni di carcere (Di martedì 2 febbraio 2021) Al via l’udienza in aula di tribunale che potrebbe portare l’arresto del primo oppositore politico del Presidente Vladimir Putin. Aleksej Navalny, primo oppositore politico del Presidente Putin, dopo le varie vicissitudini del coma e l’arresto apparirà oggi in Tribunale per la sentenza che potrebbe condannarlo a 3 anni e 6 mesi di carcere.Lo staff stesso dell’oppositore aveva annunciato precedentemente che si sarebbero svolte delle proteste durante il processo, ma ciò non è ancora avvenuto. Continuano intanto a salire i fermi dei manifestati contro Putin: il numero sale ora a 5.400 persone, tra cui molti giornalisti. In aula con Navalny anche la moglie Yulia Navalnaya, diventata suo malgrado sempre di più una figura chiave delle proteste, la quale ha rimediato solo una multa da 210 ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Al via l’udienza in aula di tribunale che potrebbe portare l’arresto del primo oppositore politico del Presidente Vladimir Putin. Aleksej, primo oppositore politico del Presidente Putin, dopo le varie vicissitudini del coma e l’arresto apparirà oggi in Tribunale per la sentenza che potrebbe condannarlo a 3e 6 mesi di.Lo staff stesso delaveva annunciato precedentemente che si sarebbero svolte delle proteste durante il processo, ma ciò non è ancora avvenuto. Continuano intanto a salire i fermi dei manifestati contro Putin: il numero sale ora a 5.400 persone, tra cui molti giornalisti. In aula conanche la moglie Yulia Navalnaya, diventata suo malgrado sempre di più una figura chiave delle proteste, la quale ha rimediato solo una multa da 210 ...

alesnevskaya : Nella stessa edizione un servizio dettagliato sul caso “Yves Rocher” di @OlgaBeshley col titolo che parla da sé: “L… - patroclo1991 : @ComunistaRosso Nel caso di Navalny accosterei a Roberto Fiore - bordoni_russia : oggi udienza per Navalny. Il Tribunale di Mosca deciderà se revocare il beneficio della libertà vigilata pena per i… - BonaMassimo : @castellettir Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato il processo per il caso Yves Rochez condizionato po… - Lukyluke311 : La Germania dice ...NEIN >> #Francia in pressing sulla #Germania per abbandonare il #NordStream2 “per il caso N… -