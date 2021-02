Caso Cucchi, la sentenza: “Lo Stato non può disinteressarti di un detenuto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Caso Cucchi, lo si legge nelle motivazioni della sentenza di assoluzione dei medici del novembre 2019: cos’hanno scritto i giudici I giudici della Corte d’Appello di Roma il 14 novembre 2019 con una sentenza hanno assolto un medico e prescritti altri quattro in merito alla vicenda di Stefano Cucchi, il ragazzo romano peStato a morte mentre entra in carcere dopo il ricovero all’ospedale Pertini di Roma. Nella motivazione della sentenza i giudici hanno scritto che lo Stato ha “certamente il diritto di fare un prigioniero ma non di disinteressarsene”. Parole pensanti come un accusa di abbandono di un proprio cittadino. Nella motivazione Cucchi viene definito un paziente di difficile approccio e “probabilmente scarsamente ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021), lo si legge nelle motivazioni delladi assoluzione dei medici del novembre 2019: cos’hanno scritto i giudici I giudici della Corte d’Appello di Roma il 14 novembre 2019 con unahanno assolto un medico e prescritti altri quattro in merito alla vicenda di Stefano, il ragazzo romano pea morte mentre entra in carcere dopo il ricovero all’ospedale Pertini di Roma. Nella motivazione dellai giudici hanno scritto che loha “certamente il diritto di fare un prigioniero ma non di disinteressarsene”. Parole pensanti come un accusa di abbandono di un proprio cittadino. Nella motivazioneviene definito un paziente di difficile approccio e “probabilmente scarsamente ...

