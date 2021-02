Casetta Rossa | nostro giardiniere aggredito con epiteti razziali

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – “Abbiamo deciso che nei prossimi giorni non verra’ garantita l’apertura e la chiusura dei cancelli e la manutenzione ordinaria (pulizia dei cestini, falciatura dell’erba, manutenzione e riparazione degli arredi e dei giochi per bambini/e) perche’ ieri mattina intorno alle 10:30 ile’ statofisicamente e verbalmente ed apostrofato conrazzisti mentre, come ogni giorno, si prendeva cura del parco”. Cosi’in un post sulla sua pagina Facebook. “Episodi come questo non possono accadere e di sicuro non devono mai piu’ ripetersi proprio qui, dove attivisti/e, cittadini/e, e volontari/e quotidianamente impiegano il proprio tempo e le proprie energie per accogliere e sostenere chi e’ in difficolta’, per promuovere cultura e socialita’, ...