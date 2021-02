Carta Pokémon rarissima venduta all’asta per 360.000 dollari (Di martedì 2 febbraio 2021) 360.000 dollari per una Carta Pokémon. Prima dell’app Pokémon Go c’erano loro, le carte Pokémon. E alcune di queste, estremamente rare, sono state vendute per cifre imponenti. Migliaia di dollari per una Carta Pokémon? Una di queste è la figura di un Blastoise, incredibilmente rara. Il prezzo dell’asta online è stato battuto a 360.000 dollari, Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 febbraio 2021) 360.000per una. Prima dell’appGo c’erano loro, le carte. E alcune di queste, estremamente rare, sono state vendute per cifre imponenti. Migliaia diper una? Una di queste è la figura di un Blastoise, incredibilmente rara. Il prezzo dell’asta online è stato battuto a 360.000

farispenti : Appena preso questa carta personalizzata al mio ragazzo malato di Pokémon manifesting che arrivi in tempo per San V… - Fra_Illy : URLO ho trovato una carta Pokémon in un libro (peccato sia deludente ) - S0LARKYUM : ho trovato un sito che vende tutte cosine pokémon animal crossing e studio ghibli related NON DATEMI UNA CARTA DI CREDITO - ColbyyCoD : @fortunadrag0 Ma nella cover c’è una carta dei Pokemon o sbaglio ?! - DryIce23 : Su tuider si parla di clitoride manco fosse una cazzo di carta rara dei Pokemon. -

Ultime Notizie dalla rete : Carta Pokémon Passa a TIM da Iliad: le offerte di Febbraio 2020

...90 euro con addebito in fattura gratis con addebito su conto corrente, carta di credito e Tim Pay 3 ... Clash of Clans, Pokémon GO, Candy Crush Saga, FIFA, Fortnite (solo iOS), Super Mario Run, Angry ...

Vodafone Apple Watch: cosa è successo dopo l'ultimo aggiornamento

...di pagamento che prevede l'addebito automatico del costo del piano su conto corrente o carta di ... Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay, Pokémon GO ...

I Pokémon festeggiano il loro primo quarto di secolo eSportsMag ...90 euro con addebito in fattura gratis con addebito su conto corrente,di credito e Tim Pay 3 ... Clash of Clans,GO, Candy Crush Saga, FIFA, Fortnite (solo iOS), Super Mario Run, Angry ......di pagamento che prevede l'addebito automatico del costo del piano su conto corrente odi ... Brawl Stars, Dead Rivals, Clash of Clans, Clash Royale, Elvenar, Forge of Empires, HayDay,GO ...