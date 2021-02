Carlo Cuccia | l’attore di Gomorra arrestato per droga | nella serie faceva il “palo” | nella vita vera era un narcos

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 febbraio 2021) In “il “”,il narcotrafficante., 40enne di Tradate, in provincia di Varese, dopo aver interpretato il ruolo del “” (detto in gergo “specchiettista”) nell’episodio 11 di “2 la” è statodalla Guardia di Finanza di Napoli (Gico e Nucleo di Polizia Economico Finanziaria) nell’ambito dell’indagine della DDA che ha consentito di sgominare tre gruppi di narcotrafficanti tra Torre Annunziata (Napoli) e nei quartieri napoletani Scampia e Secondigliano. Secondo quanto emerso dalle indagini,, era il referente italiano dei fornitori dispagnoli per conto ...