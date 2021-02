Carelli | lascio un Movimento che per me ha abbandonato i suoi valori iniziali

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il deputato ex - giornalista: la mia decisione arriva dopo una lunga riflessione. Entro nel Gruppo Misto della Camera, voglio propormi come aggregatore di una nuova componente 'Centro - Popolari ...

"Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso ...