Carabiniere trasferito da Milano senza l'ok del sindacato: ministero condannato dal giudice (Di martedì 2 febbraio 2021) Carabinieri contro carabinieri. Davanti a un giudice. È finita in tribunale, con un risultato a sorpresa, una disputa tra il ministero della Difesa e il sindacato 'Unarma', rappresentativo proprio dei ... Leggi su milanotoday (Di martedì 2 febbraio 2021) Carabinieri contro carabinieri. Davanti a un. È finita in tribunale, con un risultato a sorpresa, una disputa tra ildella Difesa e il'Unarma', rappresentativo proprio dei ...

RedazioneLaNews : #Milano Carabiniere trasferito da Milano senza l'ok del sindacato: ministero condannato dal giudice - ficiesse : #Carabiniere trasferito da #Milano senza l'ok del sindacato: ministero condannato dal giudice - InFoDifesa : C'è un #Giudice a...Milano. Il carabiniere sindacalista non può essere trasferito senza il consenso dell'associazio… - UCarabinieri : Il carabiniere sindacalista non può essere trasferito: serve l'ok della sua organizzazione - Notiziedi_it : Il carabiniere sindacalista non può essere trasferito: serve l’ok della sua organizzazione -