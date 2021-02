Capua | coniugi rapinati e aggrediti in casa da una baby gang

(Di martedì 2 febbraio 2021) Sono stati picchiati e feriti con un cacciavite nella loro abitazione iresidenti a, in provincia di Caserta, per una rapina da 700 euro: presi due aggressori, di 17 e 14 anni, mentre si cercano gli altri componenti della banda. Duesono statidopo aver sorpreso unaintenta a

I due, accompagnati al Psaut " Posto fisso di primo soccorso diper le cure del caso, sono stati giudicati guaribili, rispettivamente, in cinque giorni per ferita lacero contusa, lui, e ...Stavano rubando in una abitazione quando sono stati sorpresi dai padroni di casa, due, che stavano rincasando. Per assicurarsi la fuga li hanno quindi aggrediti fisicamente, ...di(Caserta)...Sono stati picchiati e feriti con un cacciavite nella loro abitazione i coniugi residenti a Capua, in provincia di Caserta, per una rapina da 700 euro ...A Capua (Caserta) i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno proceduto all’arresto di due minorenni, D.B., 15 anni, e ...