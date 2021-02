Caos al GF Vip, quel che viene fuori è agghiacciante: “A casa picchia Elisabetta” (Di martedì 2 febbraio 2021) La trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip verrà senza dubbio ricordata per alcuni avvenimenti spiacevoli che si sono verificati nel corso della messa in onda e, proprio il conduttore, è stato artefice di uno dei momenti più imbarazzanti della serata. quella che doveva essere una battuta, nascosta da un proverbio cinese, è stata percepita dal pubblico come l'ennesimo strafalcione del conduttore, ma stavolta non si tratta di una gaffe innocua. Vediamo cosa è accaduto. (Continua..) Durante l'ennesimo confronto tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ancora una volta è stato messo in discussione il ruolo della showgirl all'interno di questa sorta di triangolo amoroso. La liaison tra i due gieffini è stata vista da ogni angolazione, da quando la Gregoraci è uscita ancora si parla di questo ipotetico amore che sarebbe ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 febbraio 2021) La trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip verrà senza dubbio ricordata per alcuni avvenimenti spiacevoli che si sono verificati nel corso della messa in onda e, proprio il conduttore, è stato artefice di uno dei momenti più imbarazzanti della serata.la che doveva essere una battuta, nascosta da un proverbio cinese, è stata percepita dal pubblico come l'ennesimo strafalcione del conduttore, ma stavolta non si tratta di una gaffe innocua. Vediamo cosa è accaduto. (Continua..) Durante l'ennesimo confronto traGregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ancora una volta è stato messo in discussione il ruolo della showgirl all'interno di questa sorta di triangolo amoroso. La liaison tra i due gieffini è stata vista da ogni angolazione, da quando la Gregoraci è uscita ancora si parla di questo ipotetico amore che sarebbe ...

