Cambio Euro Dollaro: incredibile, ecco il dato di oggi (Di martedì 2 febbraio 2021) Quanto vale il Cambio Euro/Dollaro? Se sei qui, significa che ti stai ponendo questa domanda. Nelle prossime righe, puoi trovare la risposta. Cambio EUR/USD: quanto vale? Mentre stiamo scrivendo questo articolo, 1 Euro corrisponde a 1,20 dollari statunitensi. Davanti a questi dati, è naturale chiedersi quali fattori li influenzino. In questo caso, si potrebbe aprire un elenco molto lungo di punti. Innanzitutto, è opportuno chiamare in causa la stabilità dei Paesi dell'Eurozona. Nel momento in cui perde punti, con ovvia influenza sulla moneta, si ha per forza di cose a che fare con un rafforzamento del Dollaro rispetto alla moneta unica UE. Da non dimenticare è anche la funzione dei tassi d'interesse che, per quanto riguarda l'Unione Europea, sono ...

