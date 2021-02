Calciomercato Serie A | non solo Pellè | tutte le trattative dell’ultimo giorno

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’ultimodiinA è sempre colmo di colpi di scena. Una sorpresa dopo l’altra in un periodo storico (ed economico) davvero complicato. A prendersi la scena sono le squadre di fondo classifica, cercando di cogliere al balzo vere e proprie occasioni. Tutto parte dallo scambio saltato tra Roma e Inter per Dzeko e Sanchez nei giorni scorsi. Da qui, non sono più le prime della classe ad infiammare ill’Atalanta si muove tra le grandi, prendendo Kovalenko dallo Shakhtar Donetsk. Dopo il ritorno di El Shaarawy in giallorosso, tocca a(che segue Bani il primo acquisto di giornata). L’ex attaccante della Nazionale italiana riveste la maglia del Parma per provare a risollevare una stagione fino a questo momento negativa. Salta, invece, il ...

Joakim Maehle, il duttile danese di 23 anni che mastica già laA. Naviga sugli out a destra e a sinistra, e caspita se gli piace puntare la sfera in rete. Non corre ancora come Hateboer e ...Commenta per primoA, la top 11 delNel sui palmares si contano due coppe Italia, una Supercoppa Italiana e un Campionato di Serie B conquistato con il Benevento lo scorso anno Il club di “Via Colonnello Costadura” ha superato la concor ...Il Brescia è in crisi nera e per Dionigi può essere l'ultima spiaggia, Cellino pensa già a Di Biagio come sostituto ...