(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Karim: da suggestione ad obiettivo.Barcellona, Messi e il futuro: “Mai al Real Madrid o all’Atletico, ecco dove vorrei chiudere la mia carriera”Ildel, Jean-Michel, nel corso di un'intervista rilasciata a 'RMC Sport' ha parlato dell'ottima situazione che sta vivendo il club francese, ma non solo. La compagine guidata da Rudi Garcia si trova infatti al secondo posto nella classifica di Ligue 1, con un distacco di due lunghezze dai rivali del Paris Saint Germain attualmente terzi. Il team di Mauricio Pochettino però alza il prestigioso trofeo al cielo da ben tre anni consecutivi e, di certo, continua a sognare in grande anche nel corso di questa stagione agonistica. Lo sa beneed è per questo che, nell'intervista rilasciata, ha parlato di un colpo di ...

Mediagol : #Calciomercato Lione, il patron Aulas: 'Se ci sarà la possibilità di acquistare Benzema, lo faremo'. I dettagli… - ImpieriFilippo : RT @zazoomblog: Calciomercato Juventus De Sciglio deciso: “Mi piacerebbe restare al Lione” - #Calciomercato #Juventus #Sciglio https://t.co… - zazoomblog : Calciomercato Juventus De Sciglio deciso: “Mi piacerebbe restare al Lione” - #Calciomercato #Juventus #Sciglio… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #DeSciglio dimentica la #Juve: 'Voglio restare al #Lione' - lione_carlo : RT @VujaBoskov: noi creduto che era #crisidigoverno e invece era solo #calciomercato #boschi #renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lione

Mediagol.it

Sarri, esonerato pochi giorni dopo l'eliminazione contro ilnella scorsa edizione di Champions League, è legato ai bianconeri fino a giugno 2022 e non appare particolarmente attratto dalla ...Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus Mattia De Sciglio vuole restare al. Il difensore di proprietà della Juventus, trasferitosi in prestito con diritto di riscatto ...La Juve proverà a mettere a segno un colpo "made in France" nella sessione estiva di calciomercato a centrocampo: con l'addio di Khedira, e i soldi risparmiati per il ...Il calciomercato invernale in tutta Europa si è chiuso ufficialmente nella giornata di ieri. E’ stato un mercato sottotono vista l’emergenza finanziaria dovuta alla pandemia di coronavirus. Squadre im ...