Calciomercato finito? Macché La lista svincolati | i club di Serie A preparano i colpi | quanti affari!

(Di martedì 2 febbraio 2021) La finestra disi è chiusa ufficialmente, ma ipossono piazzare ancora iattraverso gli. La sessione invernale non ha regalato tantissime emozioni, la pandemia da Coronavirus ha accentuato i problemi economici delle squadre. L’Atalanta ha chiuso una trattativa interessante, si tratta di Kovalenko. Le ultime ore hanno regalato per il Cagliari l’innesto di Rugani, la Fiorentina ha puntato sulla scommessa Kokorin e sull’ex Napoli Malcuit. Non si sono mosse Inter e Juventus, i nerazzurri non sono riusciti a concludere lo scambio con la Roma Dzeko-Sanchez, mentre i bianconeri non sono riusciti a regalare ad Andrea Pirlo un attaccante. LaFoto Twitter MilanIl voto più alto lo merita sicuramente il Milan. I rossoneri ...

myrtamerlino : Quindi ad oggi a leggere i retroscena su #ConteTer e #rimpasto. ??Bonafede, De Micheli e Catalfo. ??Severino, Bos… - fabrizio19651 : RT @Matti8Mattina: È finito perfino il calciomercato #DATEVI_UNA_MOSSA - Michele2125 : RT @Matti8Mattina: È finito perfino il calciomercato #DATEVI_UNA_MOSSA - minasettembre : RT @Matti8Mattina: È finito perfino il calciomercato #DATEVI_UNA_MOSSA - GiuseppeGatta87 : RT @GianniJ08: Scamacca Llorente Milik Quagliarella Pelle' Giroud Diego Costa Pavoletti Un mese di #chiacchiere per la famosa quarta punta.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato finito

Sky Sport

Il massimo dirigente biancazzurro ènel mirino di una pesante critica che lo accusa non solo ... Adesso che la sessione invernale delè terminata, in effetti, non è facile trovare ...Commenta per primo Il mercato del Cagliari potrebbe non essere ancora. Infatti nei prossimi giorni il club sardo del presidente valuterà l'ingaggio del centrocampista danese Lasse Schone (34 anni ex Ajax), svincolato dopo la rescissione del contratto col Genoa.Il Barone, 72 anni lunedì, analizza il momento e il mercato dell’Udinese «Gotti ha fatto bene a usare il 3-5-1-1. Allo spagnolo servono cross» ...La Nazione torna sulle voci che si sono susseguite nella finestra di calciomercato invernale, tra cui quelle in uscita. Erick Pulgar infatti era finito nel mirino prima di Valencia, Cagliari e Torino, ...