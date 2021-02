Calciomercato – Bologna, salta Niang: Mihajlovic furioso con l’ex Milan (Di martedì 2 febbraio 2021) E' saltato all'ultimo momento il trasferimento di Mbaye Niang dal Rennes al Bologna. Secondo il Corriere dello Sport, Mihajlovic si sarebbe molto arrabbiato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 febbraio 2021) E'to all'ultimo momento il trasferimento di Mbayedal Rennes al. Secondo il Corriere dello Sport,si sarebbe molto arrabbiato Pianeta

DiMarzio : #Bologna, per l'attacco piace Roger Martinez: contatti in corso - bologna_sport : #calciomercato La pista Swiderski resta aperta per giugno - ZO_it : Di Fabio #Cassanelli. #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #giovani #prospetti #talenti #crescita #plusvalenze #offerte… - MCalcioNews : Bologna, Swiderski rimane l'obiettivo principale per l'estate: contatti in corso - dan_ceres : RT @LGramellini: Il bravo Nicolò Schira aveva scritto 'Done Deal' per #Reynolds alla #Juventus, con prestito prima al Cagliari e poi al Ben… -