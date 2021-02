Calcio a 5, l’Italia surclassa la Finlandia 7-4 e vola nelle qualificazioni agli Europei (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo successo consecutivo dell’Italia di Calcio a 5 nelle qualificazioni agli Europei 2022. La Nazionale di Massimiliano Bellarte, all’Estraforum Hall di Prato, ha sconfitto per 7-4 la Finlandia nel secondo incontro del Gruppo 7. Un successo importante, dal sapor di rivincita, visto che i finlandesi erano stati avversati ostici nelle qualificazioni ai Mondiali, come dimostrato dal 2-2 della fase elite. Un riscontro, poi, costato caro alla selezione del Bel Paese vista la mancata qualificazione alla rassegna iridata. A segno sono andati Nicolodi (doppietta), Murilo, Musumeci, Marcelinho, Gui e Alano, mentre in casa finnica hanno realizzato Jyrkiäinen, Junno, Grönholm e Kunnas. Il prossimo impegno dell’Italia sarà il ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo successo consecutivo deldia 52022. La Nazionale di Massimiliano Bellarte, all’Estraforum Hall di Prato, ha sconfitto per 7-4 lanel secondo incontro del Gruppo 7. Un successo importante, dal sapor di rivincita, visto che i finlandesi erano stati avversati osticiai Mondiali, come dimostrato dal 2-2 della fase elite. Un riscontro, poi, costato caro alla selezione del Bel Paese vista la mancata qualificazione alla rassegna iridata. A segno sono andati Nicolodi (doppietta), Murilo, Musumeci, Marcelinho, Gui e Alano, mentre in casa finnica hanno realizzato Jyrkiäinen, Junno, Grönholm e Kunnas. Il prossimo impegno delsarà il ...

