Cagliari | vicino l’accordo per il rinnovo di Joao Pedro

Ilprova a blindare il suo capitano. Joao Pedro sta per rinnovare il proprio contratto con i rossoblu: i dettagliIl Grifone è statoa Lammers (Atalanta) e al ritorno di Niang (Rennes), piste poi sfumate. ...la colonia danese che già aveva perso Schone (risoluzione consensuale) ora nel mirino del. ...Il Cagliari prova a blindare il suo capitano. Joao Pedro sta per rinnovare il proprio contratto con i rossoblu: i dettagli ...Joao Pedro e il Cagliari, avanti insieme. Accordo vicino per il rinnovo del contratto con adeguamento, fino al 2024. Ultimi dettagli da limare, poi arriveranno firme e ufficialità. Il Cagliari blinda ...