Burnley-Manchester City (mercoledì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Man City guida la classifica di Premier League con tre punti di vantaggio sul Man United e quattro sul Liverpool, ma ha una partita da recuperare in cui ovviamente sarà nettamente favorito. Domenica c’è grande attesa per lo scontro diretto di Anfield e il tecnico catalano vuole arrivarci al meglio perché stando così le InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Manguida la classifica di Premier League con tre punti di vantaggio sul Man United e quattro sul Liverpool, ma ha una partita da recuperare in cui ovviamente sarà nettamente favorito. Domenica c’è grande attesa per lo scontro diretto di Anfield e il tecnico catalano vuole arrivarci al meglio perché stando così le InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportface2016 : #PremierLeague: le formazioni ufficiali di #Burnley-#ManchesterCity #BURMCI - infobetting : Burnley-Manchester City (mercoledì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, - Unire_Tv : RT @langolodeiprono: @PremierLeague, #BurnleyManchester City, Guardiola deve rispondere allo United, poi #LeedsEverton, #Bielsa vs #Ancelot… - sportli26181512 : #Notizie Premier League, Burnley-Manchester City streaming: dove vederla live: Appuntamento da non perdere per gli… - blab_live : #PremierLeague, #BURMCI @BurnleyOfficial @ManCity operazione fuga per Guardiola. Probabili formazioni, #pronostico… -