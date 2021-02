Britney Spears, la sua social media manager rompe il silenzio sulle teorie del complotto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Che Britney Spears non sia libera di guidare, fare shopping, spendere i suoi soldi come vuole, sposarsi, fare figli e vedere i suoi amici, lo sappiamo ed è provato, ma molti pensano che la principessa del pop abbia dei grossi limiti anche sui social. Secondo molti fan, la cantante di Gimme More non avrebbe libero accesso al suo Instagram, ma tramite dei messaggi in codice sarebbe riuscita a chiedere aiuto. A sfatare questo mito c’ha pensato Cassie Peterey, la social media manager della Spears. “Prima di tutto voglio dire che amo i fan di Britney Spears. Siete incredibilmente leali e l’adorate molto. Ammiro questa cosa. Capisco anche che molti dei commenti di odio nei miei confronti sono stati scritti nell’idea di proteggere una delle ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chenon sia libera di guidare, fare shopping, spendere i suoi soldi come vuole, sposarsi, fare figli e vedere i suoi amici, lo sappiamo ed è provato, ma molti pensano che la principessa del pop abbia dei grossi limiti anche sui. Secondo molti fan, la cantante di Gimme More non avrebbe libero accesso al suo Instagram, ma tramite dei messaggi in codice sarebbe riuscita a chiedere aiuto. A sfatare questo mito c’ha pensato Cassie Peterey, ladella. “Prima di tutto voglio dire che amo i fan di. Siete incredibilmente leali e l’adorate molto. Ammiro questa cosa. Capisco anche che molti dei commenti di odio nei miei confronti sono stati scritti nell’idea di proteggere una delle ...

